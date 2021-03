Dans sa réponse publiée ce mardi, le Conseil fédéral rappelle que si le sésame CFF, qui existe depuis 2003, disparaît, c’est parce qu’il coûte cher au niveau administratif «vu la multiplicité des règlements d’achat dans les différentes communes». Il rappelle qu’avec les billets dégriffés et la numérisation des titres de transport, la carte journalière a perdu de son attrait et n’est plus moderne.