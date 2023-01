Mexique : Nouvelle opération SOS marsouin du Pacifique, une espèce en danger

Il ne resterait plus qu’une vingtaine d’individus dans le golfe de Californie, «unique sanctuaire au monde» pour ce mammifère marin aussi appelé «vaquita marina».

Cette photo publiée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et prise en février 1992, dans le golfe de Santa Clara, Sonora, Mexique, montre une «vaquita marina» morte après avoir été attrapée par des pêcheurs dans des filets pour le poisson totoaba.

La course contre la montre a repris au large du Mexique, contre l’extinction du marsouin du Pacifique, le mammifère marin le plus menacé au monde en raison de la pêche illégale soutenue par la demande en Chine.

La marine mexicaine et un bateau de Sea Shepherd, ONG soutenue par Leonardo Di Caprio, ont repris mercredi la mer, dans le golfe de Californie, à un «moment critique», ont indiqué jeudi les organisateurs. Il ne resterait plus qu’une vingtaine d’individus dans le golfe, également appelé mer de Cortés, son unique sanctuaire au monde, d’après Sea Shepherd.

L’«opération miracle» a permis de réduire de 70% la pêche illégale du phocoena sinus, le plus petit cétacé du monde (1,5 mètre, 50 kilos). «C'est encourageant mais nous devons faire mieux», a déclaré la responsable de Sea Shepherd Pritam Singh.

«Sea of Shadow»

Leonardo di Caprio, acteur du film «Déni cosmique» («Don’t look up») sur le déni du dérèglement climatique, a produit un film sur la lutte contre l’extinction des «vaquitas» et des totoabas, «Sea of Shadow».