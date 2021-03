Capela brille en vain

Chez les Kings, De'Aaron Fox a été le plus performant avec 37 points et a réussi l’action défensive qu’il fallait sur Trae Young dans les ultimes secondes. Atlanta est 7e de la conférence Est, à égalité (22 victoires et 22 défaites) avec Miami (5e) et New York (6e). La bataille fait rage pour les play-off.