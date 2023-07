Basketball: Nouvelle pilule amère pour Fribourg en Champions League

Varsovie ou rien

Comme nous le mentionne Pascal Joye, vice-président d’Olympic, les Fribourgeois ne sont pas tombés de leur chaise lorsqu’ils ont été envoyés en préqualifications. «Nous avons été mis au courant de ce scénario lundi matin et, maintenant, nous voulons nous concentrer sur le sport et non plus sur ces problèmes administratifs.»