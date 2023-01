Justice : Nouvelle plainte contre Marilyn Manson

Le rocker est accusé par une femme de l’avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises, dans les années 1990.

Marilyn Manson, 54 ans, a été accusé à de multiples reprises d’avoir violé des femmes. Getty Images via AFP

Marilyn Manson est encore dans la tourmente. Après avoir fait l’objet de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles, le rocker de 54 ans va de nouveau devoir faire face à la justice. Selon une femme, l’Américain l’aurait violée plusieurs fois dans les années 1990, rapporte «Rolling Stone».

Dans sa plainte déposée lundi 30 janvier 2023 devant la Cour suprême du comté de Nassau, aux États-Unis, la supposée victime raconte qu’elle a été agressée sexuellement une première fois par la star à Dallas, en septembre 1995. Elle avait alors 16 ans. Le viol aurait eu lieu dans le bus de tournée de l’artiste qui l’avait invitée à l’y rejoindre après son concert. Manson l’aurait menacée «de la tuer, elle et sa famille, si elle parlait à quelqu’un de ce qu’il s’était passé». Pendant plusieurs semaines, le chanteur lui aurait demandé de lui envoyer «des photos sexuellement explicites d’elle et de ses amies». En décembre 1995, à La Nouvelle-Orléans, l’accusé l’aurait encore invitée dans son bus de tournée et, «devenu plus agressif», l’aurait une nouvelle fois violée «en lui mordant la poitrine». La plaignante a précisé que, lors de ces deux agressions, des membres de l’entourage de Manson se trouvaient sur les lieux.

Labels dans la ligne de mire

La jeune femme serait ensuite devenue accro à la drogue et à l’alcool, à cause de la star qui lui en fournissait. En 1999, âgée de 19 ans, elle aurait encore subi les assauts sexuels du rocker et des membres de son groupe. À ses yeux, les labels de Manson, Interscope et Nothing Records, sont aussi condamnables. «IIs savaient ou auraient dû savoir qu’il avait l’habitude de donner de la drogue aux fans féminines qu’il faisait venir dans les coulisses, dans le bus et dans les chambres d’hôtel, et qu’il agressait sexuellement des mineures», a-t-elle affirmé.

La plaignante demande donc des dommages et intérêts, ainsi qu’une ordonnance empêchant Manson et ses labels «d’exposer des mineurs et des adultes vulnérables à des abus et à des agressions sexuelles». De son côté, l’avocat de Manson a déclaré que son client, qui avait aussi été accusé de viol par son ex, Evan Rachel Wood, ne connaissait pas cette personne et que ces accusations étaient fausses. «Il ne se souvient pas l’avoir rencontrée il y a 28 ans. Il n’a certainement jamais été intime avec elle», a-t-il précisé. Quant aux labels de l’interprète du tube «Antichrist Superstar», ils n’ont pas encore réagi à cette affaire.