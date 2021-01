Les Russes continuent à se promener sur le Tour de Ski. Ce mercredi à Toblach (Italie), ils ont trusté les cinq premières places de la poursuite 15 kilomètres disputée en style classique. Et si le Français Maurice Manificat ne s’était pas immiscé à la 6e place, ils auraient même occupé les huit premiers rangs de la course!

Un homme s’est nettement détaché du lot: Alexander Bolshunov, vainqueur avec respectivement 55’’5 et 55’’6 d’avance sur ses compatriotes Ivan Yakimushkin et Evgeniy Belov. Le leader de ce Tour de Ski a donc creusé l’écart sur ses poursuivants: au classement général provisoire, il compte désormais 2’06’’ d’avance sur son compatriote Artem Maltsev (8e ce mercredi) et 2’09’’ sur Manificat.

Côté suisse, Dario Cologna a pris la 17e place de ce 15 km, à 2’15’’2 du vainqueur. On trouve plus loin Beda Klee (26e à 3’23’’0), Jonas Baumann (35e à 4’01’’8) et le Valaisan Candide Pralong (43e à 4’26’’7). Au général, Cologna occupe la septième place, à 3’50’’ de Bolshunov. Klee est 28e (+7’06’’), Baumann 32e (+7’28’’) et Pralong 33e (+7’33’’).