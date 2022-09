Danse avec les stars a une nouvelle règle

TF1 : Nouvelle règle dans «Danse avec les stars»

C’est le vendredi 9 septembre 2022 que débutera la 12e saison de «Danse avec les stars», avec deux nouveaux jurés – Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani – et douze célébrités prêtes à montrer leurs plus beaux pas de danse sur le parquet de TF1. Selon 20minutes.fr, un buzzer rouge fera également son apparition dans l’émission.

Cet accessoire sera entre les mains de Chris Marques et lui permettra de mettre un duo en danger après sa première prestation. En effet, si le juré décide d’utiliser le buzzer rouge pendant la danse d’un couple, celui-ci sera condamné au face-à-face final et donc passible d’être éliminé. Le site français précise que, dans ce cas, les notes données par le reste du jury ne seront pas révélées.

Six stars danseront durant la première émission, les six autres durant la deuxième. L’une d’elles sera éliminée à l’issue de chaque prime et les dix encore en course se présenteront devant le jury lors de la troisième semaine.