Nucléaire iranien : Nouvelle réunion après l’élection présidentielle en Iran

Au lendemain de l’élection d’Ebrahim Raïssi à la présidence en Iran, les négociateurs tentent de sauver dimanche, à Vienne, l’accord sur le nucléaire iranien.

Cet accord a été conclu entre la République islamique et le groupe dit P5+1 (Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne) à Vienne en 2015. Il offre à Téhéran un allègement des sanctions internationales le visant en échange de garanties prouvant que l’Iran ne cherche pas à acquérir l’arme atomique. La Grande-Bretagne, la Chine, l’Allemagne, la France, la Russie et l’Iran ont entamé en avril des réunions à Vienne, avec une participation indirecte des États-Unis, pour tenter de ressusciter cet accord.