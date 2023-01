Guerre en Ukraine : Nouvelle salve de «plus de 30 missiles» russes, un mort à Kiev

L’Ukraine était la cible jeudi d’une nouvelle salve de missiles russes, qui a fait au moins un mort et provoqué des pannes de courant.

Selon Kiev, la Russie a tiré jeudi une trentaine de missiles et lancé des dizaines de drones contre son voisin, notamment, comme c’est le cas depuis octobre, sur les installations énergétiques. Un premier bilan fait état d’un mort et de deux blessés dans la capitale, a dit son maire, Vitali Klitschko.

On ignorait dans l’immédiat si l’homme de 55 ans tué l’avait été par l’impact d’un missile ou par des débris du projectile après qu’il a été abattu par la défense antiaérienne. Au total, l’ Ukraine a été visée par «plus de trente missiles» russes dans la matinée, a affirmé un porte-parole de l’armée de l’air. Dans la nuit, 24 drones Shahed de fabrication iranienne avaient déjà été abattus, selon les forces ukrainiennes.

Coupures d’électricité

Par précaution, des coupures d’électricité «d’urgence» ont été mises en place jeudi matin à Kiev et dans trois régions afin d’«éviter des dommages importants aux infrastructures électriques dans le cas où les missiles de l’ennemi atteindraient leurs cibles», a annoncé la compagnie d'électricité privée DTEK.

Après une série de revers militaires sur le terrain à la fin de l’été et à l’automne, le Kremlin a commencé en octobre à régulièrement frapper les transformateurs et les centrales électriques de l’Ukraine, plongeant à chaque fois des millions de civils ukrainiens dans le noir et le froid.