Alison Oliver est la nouvelle sensation irlandaise

À 25 ans, Alison Oliver a décroché le rôle principal dans «Conversations With Friends», à voir sur Canal +. Getty Images via AFP

Après Daisy Edgar-Jones, découverte dans «Normal People», c’est au tour de l’actrice irlandaise Alison Oliver, 25 ans, d’être la nouvelle révélation dans l’adaptation d’un best-seller de Sally Rooney, «Conversations With Friends». Cette minisérie sera à voir sur Canal+ à partir du 25 août 2022.



Comment avez-vous décroché le rôle principal de ce programme?

J’ai tout simplement auditionné. C’est mon premier job important devant des caméras car j’étais à l’université en train de terminer ma dernière année à Dublin. Le plus dingue est que j’ai découvert le livre durant la pandémie, avant même d’être convoquée aux auditions. C’est une copine de cours qui m’avait donné son bouquin en me disant que j’allais adorer l’histoire. Je connaissais donc l’intrigue et le personnage de Frances depuis longtemps quand le tournage a démarré.

Comment la décrire?

Frances aime la poésie, observer les gens et partager sa vie avec sa meilleure amie, Bobbi, qui est aussi son ex. Elle rencontre un couple et son existence est chamboulée quand elle démarre une liaison avec Nick. L’auteure Sally Rooney a écrit «Conversations With Friends» avant «Normal People». Le livre raconte toute l’histoire du point de vue de Frances. C’était fascinant d’adapter cela à l’écran pour donner une autre dimension à ces quatre personnages qui ont vu leurs relations être bouleversées progressivement.

Quelle a été votre réaction quand vous avez décroché ce rôle principal?

Il m’a fallu longtemps pour réaliser ma chance. On m’a annoncé que j’avais eu le rôle de Frances le jour de ma cérémonie de remise de diplôme de fin d’études. Et les producteurs m’ont dit que je n’avais le droit d’en parler à personne! Je suis restée deux heures dans ma chambre à regarder un mur sans savoir comment réagir (rire).

Votre compagnon, Eanna Hardwicke, était au générique de «Normal People» et vous étiez dans la même uni que Paul Mescal, le héros de cette minisérie…

C’est un heureux concours de circonstances. Et oui, c’est vrai que j’ai étudié à l’Université de Lir comme Paul. Je l’ai vu dans des pièces de théâtre amateur avant qu’il ne joue dans «Normal People». Il était en dernière année à mes débuts d’étude. J’ai discuté plusieurs fois avec lui. Il m’a contacté de lui-même quand il a appris que j’avais été choisie. C’était adorable.

On vous présente comme la nouvelle sensation irlandaise. Espérez-vous suivre les traces de Daisy Edgar-Jones qui a été découverte dans «Normal People» et qui enchaîne les films à présent?