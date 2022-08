Nouvelle série de passeports suisses dès octobre 2022

Suisse : Nouvelle série de passeports suisses dès le 31 octobre 2022

Un look qui date de vingt ans

La procédure d’établissement du passeport reste la même. La personnalisation et l’envoi seront assurés comme actuellement par l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). Les offres combinées comprenant un passeport et une carte d’identité pourront toujours être commandées et incluront les documents d’identité à jour.