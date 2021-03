«Falcon et le soldat de l’hiver» aurait dû être la première série à sortir sur Disney+ en été 2020. Mais le tournage à Prague ayant été retardé par la pandémie, c’est finalement « WandaVision » qui a eu cette place de choix. La série centrée sur Sam Wilson ( Anthony Mackie ) et Bucky Barnes ( Sebastian Stan ) débarque finalement vendredi 19 mars 2021, deux semaines après la fin de «WandaVision».

Action et intimité

Après «WandaVision» et son univers complètement décalé, «Falcon et le soldat de l’hiver» retrouve l’atmosphère propre aux films de l’Univers cinématographique Marvel (MCU). Le premier épisode (on ne divulgâche rien, promis!) nous met immédiatement dans le bain avec une scène d’action de 10 minutes se déroulant dans les airs. La suite, qui se joue entre la Tunisie, Washington DC, la Louisiane et la Suisse, sert surtout à mettre le contexte en place, avec des scènes plus intimes autour de nos deux héros: Sam Wilson alias Falcon et Bucky Barnes alias le soldat de l’hiver.