Cisjordanie: Nouvelle spirale de violence redoutée après la mort de deux Palestiniens

Les deux Palestiniens tués étaient âgés de 19 et 24 ans.

Ahmed Assaf, 19 ans, et Rani Qatanat, 24 ans, ont été tués par balles par l’armée israélienne à Qabatiyah, dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Un adolescent de 17 ans a également été blessé par balles à l’abdomen et à la poitrine, d’après cette source, qui a précisé que ses blessures étaient «décrites comme très graves». Selon l’armée israélienne, des assaillants à bord d’une voiture ont ouvert le feu sur ses soldats, lors d’une opération au cours de laquelle ils ont «arrêté un suspect recherché».

«Les soldats ont riposté en tirant sur les deux assaillants et les ont tués», précise le communiqué de l’armée. «De plus, des coups de feu ont été entendus dans le secteur et des suspects ont lancé des engins explosifs en direction des soldats». Ce nouveau raid israélien dans le nord de la Cisjordanie intervient après que l’armée israélienne a lancé mardi des frappes sur Gaza visant le Jihad islamique.