Nouvelle taxe adoptée: «vapoter deviendra plus cher que fumer»

La Suisse a un nouveau système d’imposition des cigarettes électroniques et il fait hurler les spécialistes des addictions. Le Groupement romand d’études des addictions (GREA) a vivement réagi au vote définitif du Parlement jeudi qui introduira une taxe de 20 centimes par millilitres de liquide des vapoteuses, ce qui rapportera 13,8 millions de francs de recettes. Mais avec des conséquences funestes, selon le GREA: «la Suisse doit s’attendre à un report des personnes qui vapent vers la cigarette et donc à une augmentation des personnes qui fument».

Vingt centimes par millilitre, dans les faits, ce n’est pas anodin et a donné lieu à des débats parmi les élus (lire encadré). «Ce barème signifie qu’une recharge de 10 ml de liquide, achetée 6,50 fr. dans le commerce, verra son prix augmenter de 2 fr., pour atteindre 8,50 fr.», détaille le GREA. La taxe représente donc environ 25% du prix final, «plus de deux fois plus que ce qui prévaut sur le tabac à chauffer (type IQOS), un produit plus nocif pour la santé», notent les spécialistes.

Aussi les puffs

Pour eux, le calcul est clair: «vapoter deviendra plus cher que fumer», car il faut compter le prix de la vapoteuse et des cartouches filtrantes. Pourtant, l’expérience dans d’autres pays aurait montré que la vape était efficace pour la prévention du tabagisme. Le projet voté au Parlement concerne aussi les e-cigarettes jetables (comme les puffs). Celles-ci seront encore plus lourdement taxées dans le but de les rendre moins attractives auprès des jeunes. Ce sera 1 franc le millilitre. Par contre, une augmentation de l’impôt sur le tabac à chauffer, mâcher ou priser a été refusée, tout comme l’obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de verser de l’argent à un fonds de prévention du tabagisme.