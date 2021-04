Aide humanitaire : Nouveau scandale pour Oxfam, Londres suspend son financement

L’organisation humanitaire luttant contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices est à nouveau en proie à des accusations d’abus sexuels après celle de 2018. L’ONG était tout juste à nouveau éligible aux financements publics.

L’association, qui travaille dans 67 pays, a annoncé vendredi la suspension de deux membres du personnel dans le cadre d’une enquête externe qui a commencé en novembre, portant sur des «accusations d’abus de pouvoir, notamment harcèlement et agressions sexuelles». Oxfam a indiqué en avoir informé le ministère des Affaires étrangères et la commission chargée de la régulation des associations et s’est engagée à continuer de tenir le gouvernement informé. L’organisation humanitaire avait déjà été plongée dans la tourmente en 2018 pour des abus sexuels commis en Haïti par certains de ses employés après le séisme de 2010.

Tout juste éligible à de nouveau financements publics

Selon le « Times », 22 employés anciens et actuels d’Oxfam ont adressé en février une lettre de dix pages à la direction d’Oxfam, y détaillant des accusations de fraude, corruption, harcèlement sexuel, abus, menaces et intimidation contre onze personnes en RDC. Des sources citées par le journal précisent que des accusations avaient été signalées à la hiérarchie de manière répétée depuis 2015.

Ces révélations interviennent quelques semaines à peine après qu’Oxfam a été déclarée de nouveau éligible à recevoir des financements publics, dont elle avait été exclue après le scandale à Haïti. L’ONG a annoncé en 2020 la fermeture de 18 bureaux et la suppression de près de 1500 emplois en raison d’une baisse de ses recettes à cause de la pandémie de coronavirus. Selon le site internet d’Oxfam, l’ONG est active en RDC depuis 1961 et y travaille actuellement dans six provinces, dans des actions d’approvisionnement en eau, pour l’éducation et dans la lutte contre le virus Ebola.