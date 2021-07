Amérique du Nord : Nouvelle vague de chaleur aux USA, mesures contre les feux au Canada

De nouvelles températures record sont attendues cette semaine aux États-Unis, tandis que le voisin canadien met en place des mesures de sécurité contre les feux de forêt.

Record absolu à Vegas

Selon le NWS, Las Vegas a égalé samedi son record absolu en atteignant 47,2 degrés Celsius, marque atteinte par la ville située en plein désert du Nevada une première fois en 1942 et à trois reprises depuis 2005. Dimanche, le mercure ne devrait que peu baisser dans la ville, tandis qu’il pourrait culminer à 52,2 degrés Celsius (126 degrés Fahrenheit) dans la vallée de la Mort, en Californie, connue pour être le lieu le plus chaud des États-Unis. Les prévisionnistes ont lancé un bulletin d’alerte pour l’agglomération de Las Vegas ainsi que plusieurs autres centres urbains parmi lesquels Phoenix (sud) et San José, centre de la Silicon Valley, non loin de San Francisco.

Ce mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré en Amérique du Nord, selon les données publiées par le service de suivi du climat de l’Union européenne. Jusqu’ici, l’activité humaine a provoqué une hausse des températures mondiales d’environ 1,1 degré Celsius, entraînant des tempêtes plus destructrices, des vagues de chaleur plus intenses, de sécheresses et la multiplication des feux de forêt. Les six dernières années sont les six années les plus chaudes jamais enregistrées.