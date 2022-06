Loi sur les «agents étrangers» : Nouvelle vague de dissolution d’organisations au Nicaragua

Après une première vague mardi, le Parlement nicaraguayen a retiré jeudi la personnalité juridique à 96 ONG, en vertu de la loi sur les «agents étrangers».

L’Observatoire pour la Protection des droits de l’homme a dénoncé dans un communiqué «une attaque contre la société civile» visant à «éliminer toute vision sociale et politique» contraire à celle du gouvernement du président Daniel Ortega.

Loi des «agents étrangers»

Parmi les entités sanctionnées jeudi figure notamment le Centre d’Études Internationales que dirigeait Zoilamerica Ortega Murillo, fille d’un premier mariage de Rosario Murillo, l’actuelle vice-présidente et épouse de Daniel Ortega.

Zoilamerica Ortega Murillo a fui en exil après avoir accusé en 1998 son beau-père, Daniel Ortega, d’agressions sexuelles. La dissolution des 96 organisations, dont des entreprises et des instituts de recherches scientifiques et technologiques a été votée par 75 des 91 députés du Parlement, dominé par les partisans de Daniel Ortega.

Selon le ministère de l’Intérieur, qui présentait la demande de dissolution, les organisations dissoutes «ont violé et n’ont pas respecté leurs obligations» légales et ont «fait obstacle au contrôle et la surveillance» auxquelles elles sont astreintes par la loi des «agents étrangers».