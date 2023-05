Afrique: Nouvelle vague de grâces présidentielles au Tchad

Le général Mahamat Idriss Déby Itno avait déjà gracié et fait libérer début avril 380 rebelles, puis, mi-mai, 259 jeunes condamnés dans le cadre de la manifestation d’octobre 2022, assurant vouloir privilégier l’apaisement et la réconciliation nationale.

«Coup d’État»

Dans un second décret du même jour, le président Déby a gracié Baradine Berdei Targuio, président de l’Organisation tchadienne des droits de l’homme (OTDH), et dix officiers de l’armée. Ils avaient été arrêtés en décembre 2022 et accusés d’avoir fomenté un «coup d’État», puis condamnés mi-mai à 20 ans de prison notamment pour «atteinte à l’ordre constitutionnel».

600 jeunes hommes

Mahamat Déby promettait immédiatement de rendre le pouvoir aux civils par des élections après une période de transition de dix-huit mois. Mais à son terme, il avait prolongé de deux ans son mandat sur recommandation d’un dialogue de réconciliation nationale boycotté par la quasi-majorité de l’opposition civile et les plus puissants des mouvements rebelles armés.

Les forces de l’ordre avaient violemment réprimé la manifestation du 20 octobre à N’Djamena: le gouvernement avait reconnu la mort de 73 personnes, essentiellement des jeunes hommes tués par balles par les militaires et policiers, mais l’opposition et les ONG avaient assuré que des centaines avaient péri ce jour-là ou les jours suivants dans de gigantesques rafles.

Plus de 600 jeunes hommes, dont au moins 80 mineurs, avaient été arrêtés le 20 octobre et les jours suivants et expédiés dans une prison en plein milieu du désert, à Koro Toro, à plus de 600 km de N’Djamena. Là, ils avaient été jugés, après des mois de détention, sans avocats et sans journalistes de la presse non gouvernementale.