Coronavirus en Suisse : La nouvelle variante du coronavirus est en Suisse

La mutation de la nouvelle variante coronavirus a été détectée dans deux échantillons en Suisse. Il s’agit de deux résidents du Royaume-Uni. L’OFSP a alerté les cantons d’où proviennent ces échantillons.

Ces derniers jours, des mutations du coronavirus ont été découvertes indépendamment l’une de l’autre au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, rappelle l’Office fédéral de la santé publique jeudi soir dans un communiqué. Certains éléments indiquent que ces variantes sont nettement plus infectieuses et que le virus se propage beaucoup plus rapidement que la variante précédente du coronavirus.