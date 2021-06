Vaud : Nouvelle variante pour la jonction de Chavannes

Un accord a été trouvé pour la suppression du goulet d’étranglement de Crissier.

Le projet de suppression du goulet d’étranglement de Crissier mis à l’enquête par l’OFROU en novembre 2018 avait donné lieu à 236 oppositions d’habitants, de groupes d’intérêt ainsi que de certaines communes. Une nouvelle solution, dite «variante colline», a donc été imaginée par les partenaires. Elle prévoit une couverture de la jonction, d’un maximum de 150 mètres, végétalisée et intégrée dans le paysage. Celle-ci permet d’offrir au-dessus de la couverture une piste cyclable à double sens et un cheminement pour les piétons.

La jonction conserve les quatre bretelles, qui permettront de rentrer et sortir de Chavannes-près-Renens dans les deux sens de circulation. La réalisation par le Canton du carrefour du Taluchet, ainsi que la réalisation par Chavannes-près-Renens d’une nouvelle rue communale limitée à 30 km/h, reliant l’Est à l’Ouest de la c ommune, en prolongement de l’avenue de la Concorde , assureront le bon fonctionnement du réseau routier aux abords de la jonction.

Un budget de 100 millions de francs

Les coûts sont e stimés à environ 100 millions de francs . La Confédération prendra à sa charge 65% du montant et le canton et la commune de Chavannes-près-Renens assumeront 35 millions pour le premier et 1 million pour la seconde. De plus, la commune financera entièrement les mesures d’accompagnement que sont les requalifications des rues et avenues communales, estimées à 12 millions.