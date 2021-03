Bolivie : Nouvelles accusations contre l’ex-présidente

Il est désormais reproché à Jeanine Añez d’avoir signé «des décisions contraires à la Constitution et aux lois» ainsi que d’autres manquements liés notamment à la gestion de l’épidémie de Covid-19 en Bolivie.

L’ancienne présidente intérimaire conservatrice a été arrêtée le 14 mars à la suite d’une plainte pour «sédition», «terrorisme» et «conspiration» déposée par une ancienne députée du Mouvement pour le socialisme (MAS), le parti d’Evo Morales. Elle est en détention préventive dans une prison de La Paz pour une durée de six mois.

«Décisions contraires à la Constitution»

Par ailleurs, Jeanine Añez a affirmé mardi que les autorités mettaient sa vie en danger en refusant qu’elle soit transférée dans un établissement médical pour y recevoir des soins pour un problème d’hypertension. «Je n’ai pas confiance dans les médecins du gouvernement», a-t-elle écrit dans une lettre rendue publique. «Ils font partie d’un système d’abus et de répression et ils ont déjà montré qu’ils sont disposés à mettre ma vie en danger, en m’injectant un médicament à haut risque sans précautions ni études préalables, à seule fin de me maintenir dans leurs geôles», a accusé Jeanine Añez, sans donner de précisions sur le traitement qu’elle aurait reçu. «On m’a déjà enlevé ma liberté et maintenant on attente à ma santé», a-t-elle affirmé. Lors de son arrestation, elle a dit être victime d’une «persécution politique».