«En 2020, l’urgence a primé, rembobine le conseiller d’État Thierry Apothéloz, chargé du Département de la cohésion sociale. Avec cette deuxième volée du fonds Covid-sport, nous entendons pérenniser les associations et les clubs qui seraient en difficulté, et éviter les faillites.» Après avoir débloqué un million de francs en octobre dernier , les collectivités publiques remettent le couvert pour venir en aide au sport amateur, mis hors-jeu par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Le même montant qu’à l’automne passé sera à disposition, ont-elles annoncé ce lundi, à des conditions bien précises (cf. encadré).

Des aides «pour ne pas couler»

Premier écueil, de taille, rencontré par les clubs: ils peinent à conserver leurs sponsors – des entreprises locales, avant tout. L’arrêt des compétitions ou l’absence de public privent ces derniers de visibilité, ce qui ne les incite pas à délier leur bourse. «Par ailleurs, certains sont eux-mêmes en difficulté financière et ne peuvent donc plus nous appuyer», remarque Fabrice Kaech. Les interdictions de rassemblement ont aussi effacé du calendrier les lotos et les soirées de soutien. «Elles nous rapportaient environ 30’000 fr. par an, sur 220’000 fr. de budget.»