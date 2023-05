Allemagne: Nouvelles arrestations dans l’enquête sur le coup d’Etat déjoué

La cellule voulait renverser les institutions démocratiques et attaquer le Bundestag.

Trois nouveaux suspects ont été arrêtés en Allemagne dans le cadre de l’enquête sur un réseau extrémiste démantelé il y a quelques mois et suspecté d’avoir préparé un coup d’Etat, a indiqué mardi la justice allemande.

«Nouvel ordre étatique»

«Les accusés sont fortement soupçonnés d’appartenance à une organisation terroriste», a indiqué le parquet fédéral dans un communiqué à propos de ces nouvelles arrestations. Elles interviennent cinq mois après le démantèlement d’un groupuscule armé organisé autour d’une juge, d’un aristocrate, d’actuels et anciens officiers de la Bundeswehr, mis en cause pour avoir voulu renverser les institutions démocratiques et attaquer le Bundestag.