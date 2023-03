Guerre en Ukraine: Nouvelles attaques russes de drones kamikazes

L’Ukraine, notamment la région de Lviv à l’Ouest, a été la cible d’une attaque nocturne de drones de fabrication iranienne, a affirmé samedi l’armée de l’air ukrainienne. «Vers 21h00 le 17 mars 2023, les envahisseurs russes ont attaqué l’Ukraine avec des drones d’attaque kamikaze de fabrication iranienne de type Shahed-136/131», selon un communiqué diffusé sur Telegram. Onze drones sur 16 ont été «détruits», a assuré l’armée. Les attaques ont été lancées depuis la mer d’Azov et depuis la région russe de Bryansk, qui borde l’Ukraine au nord, a-t-elle ajouté.

La région de Lviv (ouest) a été particulièrement visée. «Vers 01 h 00 du matin, notre région a été attaquée par des drones kamikazes de type Shahed 136», a déclaré le gouverneur régional, Maksym Kozytski. Trois drones ont été abattus, trois autres ont «touché des bâtiments non résidentiels» dans le quartier de Yavoriv, faisant des dégâts mais pas de victime, a-t-il ajouté.

Dnipro et Kiev aussi visées

Dans la région de Dnipro (sud-est), trois drones ont été abattus par la défense aérienne, a déclaré le chef du conseil régional, Mykola Lukashuk. «Deux autres ont touché une infrastructure critique à Novomoskovsk», au nord de Dnipro, ce qui a provoqué un incendie et des dégâts «importants», quatre maisons détruites et six autres endommagées, mais sans faire de blessé, a-t-il ajouté.