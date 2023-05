Nouvelles bandes-annonces et chanson pour le film Barbie

Le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling se dévoile un peu plus, en attendant sa sortie au cinéma, le 19 juillet 2023.

Ce vendredi 26 mai 2023, il est compliqué, voire impossible, de passer à côté de «Barbie». Deux vidéos en lien avec le film, signées de l’actrice et réalisatrice Greta Gerwig, ont été mises en ligne en l’espace de quelques heures: une nouvelle bande-annonce et le clip de «Dance The Night», titre de Dua Lipa qui figure sur la bande originale.

Dans le teaser, on en apprend un peu plus sur le scénario du long métrage. On y découvre Barbie (jouée par Margot Robbie) et Ken (incarné par Ryan Gosling) s’aventurer dans le monde réel. Et leur voyage ne se fait pas sans difficulté, puisque le couple se fait arrêter par la police et comprend qu’il n’est plus à la mode, auprès des adolescentes.

C’est également dans cette vidéo que l’on peut entendre «Dance The Night», la contribution de Dua Lipa à «Barbie: The Album». La chanteuse, qui joue dans le film, a dévoilé le clip accompagnant la chanson sur YouTube. Les autres artistes présents sur la bande originale ont en outre été dévoilés par «Rolling Stone». Il s’agit de Charli XCX, Ava Max, Dominic Fike, Fifty Fifty, Ice Spice, Kali, Gayle, Haim, Lizzo, Nicki Minak, Tame Impala, The Kid Laroi, Karol G, PingPantheress, Khalid et Ryan Gosling. Le disque sera disponible le 21 juillet 2023.