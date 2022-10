Etats-Unis: Trois nouvelles condamnations liées au complot qui a ciblé une élue

États-Unis : Trois nouvelles condamnations liées au complot qui a ciblé une élue

Jusqu’à 20 ans de prison

Joseph Morrison, Paul Bellar et Pete Musico – tous originaires du Michigan et décrits comme membres de la milice d’extrême droite Wolverine Watchmen – risquent jusqu’à 20 ans de prison et 20’000 dollars d’amende, a déclaré la procureure générale du Michigan Dana Nessel dans un communiqué. Le prononcé de la peine est prévu pour le 15 décembre 2022. «Aujourd’hui, trois prévenus ont été reconnus coupables de soutien matériel au terrorisme, appartenance à un gang et possession d’arme lors de la perpétration d’un crime pour soutenir un complot visant à me kidnapper et me tuer», a déclaré la démocrate Gretchen Whitmer sur Twitter juste après la décision de justice rendue par la procureure générale.