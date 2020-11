Suisse : Nouvelles dégradations en perspective pour l’économie helvétique

Le recul est à mettre sur le compte en premier lieu des indicateurs liés à l’activité manufacturière et à la consommation des ménages, soulignent les experts de l’École polytechniques fédérale de Zurich (EPFZ) dans leur relevé mensuel. Ceux liés aux secteurs de la restauration, de la construction et des services financiers en revanche sont restés stables.

Les différents segments ont évolué ordre dispersé. Alors que l’industrie métallurgique, des secteurs du papier et de l’imprimerie, de la construction mécanique et automobile présentent des signaux négatifs, ceux de l’industrie électrique et électronique offrent une vision plus optimiste.