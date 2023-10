«Seule la régulation du cannabis pourra endiguer ce phénomène»

Un système réfléchi et régulé protégerait mieux la population que la prohibition actuelle, disent des spécialistes.

Les autorités suisses courent après les nouvelles drogues de synthèse qui arrivent sur le marché et ça ne sert à rien. C’est en tout cas l’avis de Benjamin Foro, entrepreneur valaisan à la tête de la boutique en ligne B-Chill qui vend des produits à base de CBD (lire encadré). «Il est évident que seule une régulation du cannabis pourra endiguer ce phénomène dangereux et permettre une protection efficace de la santé des consommateurs, tout particulièrement des jeunes. Il est temps d’arrêter la politique de prohibition désuète.»

Substances à distinguer

Du côté des professionnels des addictions, le constat est en partie partagé. «Ce jeu du chat et de la souris entre producteurs/vendeurs et autorités a ses limites puisque les molécules sont souvent remplacées par d’autres lorsqu’elles sont interdites. Ce n’est donc pas une situation idéale et réfléchir à un autre type de régulation fait certainement sens», note Frank Zobel, directeur adjoint d’Addiction Suisse.