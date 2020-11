Yverdon : Nouvelles expositions dont l’une consacrée aux monstres

Dès vendredi et pour une année, la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains accueille deux expos, dont l’une inspectera la notion de «monstre» dans les années 1820-1930.

Deux expositions seront accueillies simultanément à la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains (VD) dès vendredi et jusqu’au 24 octobre 2021: «Je est un monstre», inspectera la notion de «monstre» pendant la période charnière 1820-1930. «Rock me Baby» examinera, elle, les rapports entre la machine à écrire et la culture populaire.