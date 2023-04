Haute-Savoie: Nouvelles fermetures nocturnes pour le tunnel du Mont-Blanc

Le tunnel du Mont-Blanc va à nouveau être fermé plusieurs nuits par semaine. Dès le lundi 17 avril jusqu’à la fin du mois de juillet, des travaux vont engendrer des interruptions de circulation afin de permettre au Groupement européen d’intérêt économique (GEIE) de poursuivre la rénovation d’une partie de la dalle de roulement du tunnel, rapporte «Le Dauphiné Libéré» . Durant cette période, il sera clos 25 nuits , de 19 h 30 à 6 h du matin. Une fermeture durant 30 heures et 30 minutes est également programmée à partir du 14 juin 2023, à 23 h 30.

Cet axe routier majeur entre la France et l’Italie sera ensuite totalement fermé plus de trois mois consécutifs, du 4 septembre au 18 décembre 2023, puis autant en 2024. Un gros problème, dans le sens où le tunnel voit passer toute l’année environ 1700 poids lourds quotidiennement, tandis que le trafic de véhicules légers est de 3600 voitures par jour en moyenne, avec des pics de plus de 6000 au mois d’août.