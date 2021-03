France : Nouvelles fouilles pour retrouver le corps d’Estelle Mouzin

La fillette disparue en 2003, enlevée et séquestrée par Michel Fourniret, n’a toujours pas pu être inhumée. La police balaie une zone des Ardennes en présence de l’ex-épouse du tueur, Monique Olivier.

Selon le quotidien, ces fouilles ont débuté lundi et se concentrent pour l’instant sur «une zone humide localisée à Issancourt, commune limitrophe de Ville-sur-Lumes», où se trouve une maison ayant appartenu à la sœur de Michel Fourniret.

Son ex-épouse, Monique Olivier, devrait en revanche être extraite mercredi de sa prison pour être amenée sur place. Cette dernière a accusé Michel Fourniret d’avoir séquestré, violé et tué à Ville-sur-Lumes la fillette, qui avait disparu le 9 janvier 2003 alors qu’elle rentrait de l’école à Guermantes (Seine-et-Marne).

Le tueur en série avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans cette affaire. Il a ensuite été mis en examen pour «enlèvement et séquestration suivis de mort».

Perpétuité incompressible

Lors d’une précédente série de fouilles en octobre où Michel Fourniret était présent, Me Corinne Hermann, qui défend la famille d’Estelle Mouzin au côté de Me Didier Seban, avait salué de «sérieuses avancées», soulignant que la famille attendait «de pouvoir inhumer le corps d’Estelle».

Michel Fourniret a été déclaré coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001 et condamné à la perpétuité incompressible, puis à nouveau condamné en 2018 pour un assassinat crapuleux.

En février 2018, il a avoué avoir tué deux autres jeunes femmes dans l’Yonne: Marie-Angèle D., disparue en 1988 à 19 ans et dont le corps n’a jamais été retrouvé, et Joanna P., 20 ans, retrouvée morte deux ans plus tard.