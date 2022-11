Moyen-Orient : Nouvelles frappes de l’Iran contre ses opposants kurdes en Irak

Mahsa Amini

Le 14 novembre déjà des tirs de missiles et des frappes de drones menés par Téhéran contre des groupes d’opposition kurdes iraniens ont fait un mort et huit blessés au Kurdistan d’Irak. Des frappes similaires avaient eu lieu le 28 septembre.

Le PDKI a confirmé lundi sur Twitter avoir été visé à Koya et à Jejnikan, près d’Erbil, la capitale régionale du Kurdistan par des «tirs de missiles et des drones kamikazes». «Ces attaques aveugles se produisent à un moment où le régime terroriste iranien est incapable d’arrêter les manifestations en cours au Kurdistan» d’Iran, a fustigé le PDKI, plus ancien parti kurde d’Iran fondé en 1945.

Washington condamne

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a condamné dans un communiqué «les frappes transfrontalières iraniennes» effectuées par «des missiles et des drones» près d’Erbil. «De telles attaques aveugles et illégales mettent les civils en danger, violent la souveraineté irakienne et compromettent la sécurité et la stabilité (…) de l’Irak et du Moyen-Orient», ajoute le Centcom dans un communiqué.