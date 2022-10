Guerre en Ukraine : Nouvelles frappes russes meurtrières sur Zaporijjia

Un dernier bilan de l’administration régionale de Zaporijjia faisait état de 13 morts et 60 blessés, dont des femmes et des enfants. Un premier bilan du Conseil municipal avait d’abord fait état de 17 morts. Le président Volodymyr Zelensky avait de son côté précédemment fait état de 12 morts et de 49 personnes, dont six enfants, transportées à l’hôpital.