Suisse : Nouvelles immatriculations: un recul jamais vu en 24 ans

Les voitures de tourisme accusent un recul historique. Mais le nombre de voitures hybrides (+78,9%) et électriques (+49,8%) mises en circulation a une nouvelle fois augmenté.

En 2020, 336 841 véhicules à moteur ont été mis en circulation pour la première fois en Suisse, soit le niveau le plus bas depuis 24 ans et une baisse de 17,8% par rapport à 2019. Les nouvelles immatriculations de voitures de tourisme ont même diminué de 23,7%.

Malgré cette chute historique, le nombre de voitures hybrides (+78,9%) et électriques (+49,8%) mises en circulation a une nouvelle fois augmenté. La baisse des nouvelles immatriculations due au COVID-19 n’a pas non plus empêché le parc total de accroître, selon la statistique des véhicules routiers publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).