Espagne : Nouvelles lettres avec des balles, cette fois pour la présidente de Madrid

Après les responsables de gauche, c’est la présidente de droite de la région de Madrid qui a été la destinataire de lettres de menace, alors que les régionales du 4 mai se profilent.

«Ni tolérants, ni complices de la violence et de la propagation de la haine. Nous, les démocrates, ne le tolérerons pas. Notre condamnation la plus ferme et notre plus grande répulsion envers ces actes», a tweeté Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste.