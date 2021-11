Horaire 2022 : Nouvelles lignes, nouveaux trains: les changements en résumé

Le nouvel horaire entrera en vigueur le 19 décembre. Outre des améliorations pour les voyages à l’étranger, le Valais et l’Est vaudois verront leur desserte renforcée.

Quais de la gare de Lausanne, le 19 janvier 2021. 20min/Marvin Ancian

Le traditionnel changement d’horaire prendra effet cette année le 19 décembre. Lundi, les CFF ont communiqué un résumé des changements qui touchent ses lignes. Pour rappel, plusieurs cantons ont déjà annoncé des changements à l’intérieur de leur territoire, comme les transports publics genevois (TPG), lundi dernier.

Prendre de la hauteur

Côté CFF donc, des améliorations devraient contenter les pendulaires valaisans et de l’Est vaudois. Sur la ligne Lausanne-Brig, un nombre plus important de trains à deux étages seront mis en circulation, alors qu’ils se font toujours rares pour l’instant. «Les trains duplex permettent d’augmenter la capacité en places assises jusqu’à 30% par rapport aux trains standards», notent les CFF.

De plus, deux des RegioExpress (à deux étages aussi) qui relient Annemasse à Saint-Maurice seront, à l’heure de pointe du matin et à celle du soir, prolongés depuis/jusqu’à Sion. Enfin, les trains régionaux du RER Vaud, partiront de et iront jusqu’à Bex, plutôt que seulement Aigle.

En train plutôt qu’en avion

Autre axe: les trajets internationaux, avec comme principale nouveauté une nouvelle ligne de train de nuit au départ de Zurich jusqu’à Amsterdam, en passant par Bâle et Cologne. Départ à 21h59 de Zurich, arrivée à 9h01 à Amsterdam et, en sens inverse, d’Amsterdam à 20h30 et arrivée à Zurich à 8h05. Ce train circulera tous les jours.

En poche, mais sans papier Les CFF profitent de l’occasion pour annoncer la disparition de «l’horaire de poche» imprimé que l’on pouvait trouver dans les gares. «La demande d’horaires de poche imprimés a fortement diminué ces dernières années. En outre, les chantiers entraînent des concepts de remplacement à court terme qui n’y figurent pas. Pour cette raison, et par égard pour les ressources naturelles, les CFF ne publieront plus d’horaires de poche imprimés», dit la compagnie. Les clients peuvent par contre se rendre sur le site des CFF et créer leur propre horaire de poche personnalisé et l’imprimer, avec l’aide des collaborateurs CFF si nécessaire.

Le temps de trajet entre Zurich et Munich sera quant à lui réduit progressivement. D’ici au printemps 2022, tous les trains devraient relier les deux villes en 3h30 contre 4h aujourd’hui. Enfin, un train supplémentaire circulera chaque jour au départ de Bâle jusqu’à Milan, via Berne et Brigue.

Retouches régionales

Pour les trains régionaux, il existera une liaison par heure entre Lausanne et la Vallée de Joux sans changement, grâce à un rebroussement de chemin à la gare rénovée du Day. Un peu plus de trains à deux étages seront par ailleurs mis en circulation sur les lignes régionales vaudoises.

Côté Fribourg et Neuchâtel, une nouvelle liaison sans changement reliera Romont à Neuchâtel en passant par Fribourg. Sur la ligne entre La Chaux-de-Fonds et le Locle, un nouvel arrêt permettra de prendre le train à La Chaux-de-Fonds Les Forges.

Côté alémanique, on peut signaler le prolongement de quasi tous les trains de la ligne Genève-Saint-Gall, avec des trains qui iront désormais jusqu’à Rorschach. Une nouvelle liaison permettra de rejoindre Coire depuis Berne sans changement à Zurich.