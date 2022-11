Genève: Nouvelles limites de bruit pour l’aéroport

«Il s’agit là de l’aboutissement d’un processus commencé en 2013 entre les services fédéraux et cantonaux compétents et l’exploitant de l’aéroport», indique le DETEC. Le Canton, lui, salue une étape «importante» dans la mise en œuvre du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA).

Taxes «fortement dissuasives»

«Croissance démesurée»

Mais, alors que les autorités se félicitent, plusieurs associations de riverains estiment que le plan visé n’est pas suffisant. La mise en œuvre du nouveau règlement «exposerait 29’000 personnes à des nuisances sonores trop élevées en 2030», dénoncent la CARPE (Coordination régionale pour un aéroport urbain respectueux de la population et de l’environnement), l’ATCR (Association transfrontalière des communes riveraines de l’aéroport) et l’ARAG (Association des riverains de l’aéroport). Celles-ci estiment qu’avec la nouvelle décision, «il est prévu pas moins de 11’000 mouvements par an après 22h, soit 30 vols par nuit».

Citant l’exemple de l’aéroport de Zurich, les associations plaident notamment pour interdire tout vol entre 23h et 6h, sauf pour des besoins sanitaires ou diplomatiques, ainsi que pour une «limitation stricte» de l'exploitation entre 22h et 23h et entre 6h et 7h. Pointant une «croissance démesurée de l’aéroport» nocive pour la santé et l’environnement, elles annoncent qu’elles vont saisir le Tribunal administratif fédéral pour contester le nouveau plan d’exploitation.