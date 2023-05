Nouvelles maladies infectieuses: l’OMS lance un réseau de détection mondial

Le Réseau international de surveillance des pathogènes (IPSN) s’appuiera sur la génomique, qui consiste à procéder au séquençage du génome des virus, bactéries et autres agents pathogènes et à étudier leur fonctionnement afin de déterminer leur contagiosité, leur dangerosité et leur mode de diffusion.

L’expérience du Covid-19

Le nouveau réseau, dont le lancement intervient à la veille de l’assemblée mondiale de la santé qui rassemble chaque année à Genève les pays membres de l’OMS, mettra en relation des experts du monde entier en génétique et analyse de données, issus des secteurs public, universitaire et privé. «Tous partagent un objectif commun: détecter et répondre aux menaces posées par les maladies avant qu’elles ne deviennent des épidémies et des pandémies et optimiser la surveillance de routine des maladies», a indiqué l’OMS.