Birmanie : Nouvelles manifestations à Rangoun malgré les menaces

En dépit des mises en garde de l’armée birmane, des manifestants protestent contre le coup d’État militaire dans les rues de Rangoun, mardi matin.

Loi martiale décrétée

Cette décision a fait suite au rassemblement de milliers de manifestants pro-démocratie samedi et dimanche à Rangoun contre le coup d’État qui a renversé le gouvernement civil. Ce vent de contestation est inédit en Birmanie depuis le soulèvement populaire de 2007, «la révolution de safran» menée par les moines et violemment réprimée par l’armée.

150 personnes arrêtées

Depuis le 1er février, plus de 150 personnes – députés, responsables locaux, activistes – ont été interpellées et sont toujours en détention, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, basée à Rangoun. Le commandant en chef de l’armée, Min Aung Hlaing, s’est exprimé pour la première fois lundi soir sur la chaîne de l’armée Myawaddy TV. Il s’est engagé à «la tenue d’élections libres et justes» à la fin de l’état d’urgence d’un an, et promit un régime militaire «différent» des précédents.