Brésil : Nouvelles manifestations antiracistes après la mort d’un homme noir

Le décès de Joao Alberto, battu à mort jeudi soir par des agents de sécurité d’un supermarché Carrefour à Porto Alegre, continue de secouer le Brésil. Des rassemblements ont eu lieu dimanche dans plusieurs villes du pays.

D’autres manifestations ont rassemblé plusieurs dizaines de personnes réclamant le boycott de Carrefour, notamment à Salvador de Bahia (nord-est), ou à Santos (sud-est). D’autres rassemblements de ce type avaient eu lieu vendredi et samedi.

Sur les pancartes des manifestants à Rio, on pouvait lire «Carrefour assassin» ou «Les vies noires comptent», slogan du mouvement Black Lives Matter, qui a organisé les manifestations de masse après la mort de George Floyd, Américain noir mort sous le genou d’un policier blanc.

Tabassé à mort

Vendredi soir, dans une série de tweets en portugais, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a exprimé ses condoléances après cet «acte horrible» et estimé que les images étaient «insupportables».

Il a également demandé «une revue complète des actions de formation des salariés et des sous-traitants, en matière de sécurité, de respect de la diversité et des valeurs de respect et de refus de l’intolérance».