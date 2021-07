Espagne : Nouvelles manifestations après le meurtre d’un homosexuel

À Madrid, Barcelone ou Séville, des milliers de personnes ont défilé pour la cause LGBT+ à la suite du décès le week-end passé d’un jeune Brésilien gay, battu à mort.

Retrouvé inconscient

Une foule s’est rassemblée sur une place centrale de Madrid, avec notamment des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Certaines personnes sont LGBT+. Il va falloir vous y faire!» tandis que des militants scandant des slogans et arborant des drapeaux arc-en-ciel ont défilé dans les rues d’Almeria (sud) et à La Corogne (nord-ouest), où le crime s’est produit.