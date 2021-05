Colombie : Nouvelles manifestations au 15e jour de la crise sociale

Des milliers de personnes manifestaient à nouveau en Colombie mercredi, au 15e jour d’une forte mobilisation sociale contre le gouvernement, marquée par des violences meurtrières.

Le président de droite Iván Duque a rencontré mercredi des représentants des jeunes, qui sont en première ligne de la protestation, après avoir promis pour les plus modestes la gratuité des frais d’inscription à l’entrée dans les universités publiques. «Je vais mettre toute mon énergie, toute ma capacité et toute l’équipe gouvernementale pour que ce processus (de négociation) se passe bien», a déclaré le président lors de cette rencontre avec des étudiants à Bogotá.

Il s’agit des manifestations les plus sanglantes qu’ait jamais connues ce pays de 50 millions d’habitants, appauvri par la pandémie, qui a fait près de 79’000 morts, et confronté à une recrudescence de la violence des groupes armés financés par le narcotrafic.

Iván Duque, dont le mandat se termine l’an prochain, a provoqué la colère populaire avec un projet de réforme fiscale, prévoyant une hausse de la TVA et un élargissement de la base de l’impôt sur le revenu. Il avait déjà été confronté à d’autres mobilisations massives en 2019 et 2020. Bien qu’il ait retiré son texte le 2 mai, la mobilisation se maintient contre la répression, dénoncée par des ONG et la communauté internationale, ainsi que pour un changement de cap du gouvernement face à une pauvreté accrue à 42,5%, aux inégalités et à la corruption.