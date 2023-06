Israël: Nouvelles manifestations contre la réforme judiciaire

Des milliers d’Israéliens ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv et dans d’autres villes israéliennes pour la 23e semaine consécutive, contre le projet de réforme controversé du système judiciaire du gouvernement de Benjamin Netanyahu. La foule s’est rassemblée dans le centre de Tel-Aviv et d’autres manifestations ont eu lieu dans les villes de Haïfa et Rehovot.