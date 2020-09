Colombie : Nouvelles manifestations contre la violence policière

La bavure policière d’il y a 11 jours ne passe toujours pas en Colombie. Des manifestations ponctuées de heurts avec la police ont eu lieu lundi dans plusieurs villes.

Des milliers de Colombiens ont de nouveau protesté lundi contre les violences policières et contre la politique du gouvernement, onze jours après les manifestations déclenchées par la mort d’un homme aux mains de la police.

Syndicalistes et étudiants ont pris la tête de rassemblements et de défilés qui ont abouti à des heurts avec les forces de sécurité dans le centre de Bogotá, principal théâtre de ces mouvements de protestation. Des manifestants ont lancé des pierres contre des policiers qui ont riposté avec du gaz lacrymogène et des grenades incapacitantes, a constaté un journaliste de l’AFP.