Brésil : Nouvelles manifestations contre le président Bolsonaro

Des dizaines de milliers de Brésiliens étaient réunis samedi pour réclamer la destitution du président Jair Bolsonaro. Ils lui reprochent sa gestion de la pandémie de Covid-19.

Les manifestants ont défilé pour le quatrième week-end d’affilée à l’appel des partis de gauche et des syndicats notamment contre le président de droite, qui est visé par une enquête pour avoir présumément fermé les yeux sur des détournements de fonds publics dans l’achat de vaccins.

À Rio, des milliers de personnes habillées de rouge et portant des masques ont défilé sous des slogans comme «Dehors le criminel corrompu». Les organisateurs avaient appelé à manifester dans tout le pays «pour défendre la démocratie, la vie des Brésiliens et pour mettre Bolsonaro dehors». À Rio comme ailleurs, les manifestants ont dénoncé le démarrage tardif de la campagne de vaccination au Brésil, le chômage massif, et ont réclamé davantage d’aides pour les populations pauvres confrontées à la pandémie.