Venezuela : Nouvelles négociations à venir entre Maduro et l’opposition

Après des négociations réussies à Mexico ce week-end, le gouvernement vénézuélien et l’opposition se retrouveront à la fin du mois pour aborder d’autres points.

«Rendez-vous le vendredi 24, le samedi 25, le dimanche 26 et le lundi 27 ici à Mexico pour aborder les autres points établis», a déclaré Jorge Rodríguez, chef du parlement vénézuélien et homme de confiance du président Nicolás Maduro, en clôturant un cycle de quatre jours de négociations sous les auspices de la Norvège.

Deux accords conclus

Un second accord porte sur une reconnaissance de la «souveraineté du Venezuela sur la Guyane Esequiba», la partie occidentale de la Guyane située entre la frontière reconnue entre les deux pays et le fleuve Essequibo. L’Esequiba est une zone de 159’500 kilomètres carrés riche en ressources naturelles revendiquée par le Venezuela depuis 1897.

«Il est de très bon augure que notre première journée de discussion formelle nous ait conduits à la signature de deux accords d’une telle importance (…) Même si c’était dur, même si nous avons eu une confrontation d’idées, comme cela arrive dans toute démocratie, et même si c’était une expression ferme de ce que chacun de nous pensait, nous avons pu le faire dans un climat d’empathie, même dans un climat de cordialité, et nous avons aussi pu travailler ensemble», a poursuivi Jorge Rodriguez.

«Long et difficile»

Gerardo Blyde a admis que «ce processus» de négociations «va être long et difficile». Il a confirmé que deux accords ont été conclus: «un premier accord qui très important sur la protection sociale du peuple vénézuélien, qui met en place une plateforme nationale d’assistance sociale qui travaillera sur tout ce qui concerne le soutien et la recherche de solutions, de ressources et d’efforts dans les domaines de la santé et de l’alimentation, et évidemment dans le domaine de la vaccination contre le Covid».