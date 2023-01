Etats-Unis : Nouvelles précipitations extrêmes attendues en Californie, déjà inondée

États-Unis : Nouvelles précipitations attendues en Californie, déjà inondée

Joe Biden a ordonné l’octroi d’une aide fédérale pour aider les habitants et les collectivités de cet État à réparer les dégâts causés depuis le 27 décembre par les violentes tempêtes hivernales, qui ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue, selon un communiqué de la Maison-Blanche.

Une importante vague de pluie – et de neige en montagne – a balayé samedi de nombreuses zones de l’État le plus peuplé des États-Unis, dont les sols sont déjà saturés d’eau. Une nouvelle «rivière atmosphérique», c’est-à-dire une bande étroite dans l’atmosphère transportant d’énormes quantités d’humidité depuis les tropiques, est attendue lundi, jour férié aux États-Unis, apportant «de nouvelles vagues de précipitations extrêmes», prévient le Service météorologique national (NWS).

Ordre d’évacuer

«Ce n’est pas fini», a averti lors d’une conférence de presse le gouverneur de Californie Gavin Newsom, faisant valoir que même si la pluie diminuait en intensité, les sols étaient gorgés d’eau et les risques d’inondation restaient donc importants. Conscient de la lassitude des Californiens, il a ajouté: «Je nous conjure, nous tous, de maintenir notre vigilance et notre bon sens pendant les 24 à 48 heures qui viennent.»

Un mètre de neige

Dans les montagnes, ces précipitations se traduisent par d’importantes chutes de neige, avec plus d’un mètre attendu au cours du week-end dans la Sierra Nevada, les autorités alertant sur les risques d’avalanche et déconseillant tout déplacement. Des images diffusées par les autorités au col d’une importante autoroute dans la région du lac Tahoe montrent des dizaines de voitures à l’arrêt, en plein blizzard samedi matin.

Intempéries meurtrières

Au moins 19 personnes sont mortes depuis le début de cette série d’intempéries. Des conducteurs ont notamment été retrouvés dans leurs voitures piégées par les flots, des personnes frappées par des chutes d’arbres, un couple a été tué par un éboulement et des corps ont été charriés par les crues. La Californie est habituée aux conditions météo extrêmes, et les tempêtes hivernales sont courantes. Un tel enchaînement est en revanche hors du commun. S’il est difficile d’établir un lien direct entre ces tempêtes en série et le changement climatique, les scientifiques expliquent régulièrement que le réchauffement augmente la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.