Météo : Nouvelles précipitations jeudi, pas d’accalmie avant ce week-end

Ces derniers jours, la situation des inondations en Suisse s'est aggravée. Mais il n’y aura pas d’accalmie avant ce week-end.

Les prévisions météo pour jeudi.







Une dépression d'altitude particulièrement vaste et dynamique pour cette période de l'année stationne au-dessus de l'Europe de l'ouest et maintient un temps frais et humide sur la Suisse. De forts cumuls de pluies sont attendus entre aujourd'hui et vendredi. La situation devrait se décanter et s'assécher dès samedi avec l'établissement d'une crête de haute pression et de la bise, indique mercredi MeteoSuisse.



Dans le détail, des averses locales sont attendues en Suisse mercredi, avec des températures matinales comprises entre 6 et 14 degrés. L'après-midi, les températures vont gagner quelques degrés, de 16 à 18. C'est en Valais et au Tessin qu'il fera le plus chaud, avec respectivement 20 et 22 degrés.

Glissements de terrain

Le danger de crue est très fort pour le Lac des quatre cantons et fort pour celui de Bienne et de Thun. Service des dangers naturels de la Confédération

Il faut encore s'attendre à des précipitations dans toute la Suisse entre jeudi et vendredi. Selon SRF Meteo, des orages sont également possibles au Tessin. Des inondations locales et des glissements de terrain sont envisageables. Les lacs de Thoune, de Zurich et de Lucerne sont déjà depuis mardi à la limite de déborder tout comme la Reuss et le Haut-Rhin.

Le temps restera humide le jeudi aussi. Ensuite, de plus grandes quantités de pluie sont attendues. La situation des crues devrait donc encore s'aggraver. Les températures seront comprises entre 17 et 22 degrés, comme vendredi. De plus, il faudra compter sur un fort vent d'ouest. Le week-end pourrait apporter un peu de détente. Selon les prévisions, il restera sec dans toute la Suisse au moins samedi avec des températures plus chaudes comprises entre 24 degrés au nord et 28 degrés au sud. Des orages pourront déjà se produire localement dans le nord dimanche.

L’analyse des fronts. MeteoSuisse