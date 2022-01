Soudan : Nouvelles protestations contre l’armée dans plusieurs villes

Les manifestants continuent de protester en nombre contre le pouvoir militaire au Soudan, deux jours après la démission du premier ministre.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale soudanaise et sa banlieue Omdourman, ainsi que dans les villes de Port-Soudan (est) et Nyala, la capitale du Darfour méridional, malgré le déploiement massif des forces de sécurité.

Les protestataires ont défilé en direction du palais présidentiel à Khartoum, mais les rues menant au palais et au QG de l’armée ont été bouclées par la police anti-émeute, les forces paramilitaires et l’armée qui ont tiré des grenades lacrymogènes sur la foule, selon des témoins.

Pneus brûlés, barricades

La répression des manifestations contre l’armée a fait depuis le coup d’État au moins 57 morts et des centaines de blessés, selon un syndicat indépendant de médecins. D’après l’ONU, au moins 13 femmes ont été violées pendant les troubles, et de nombreux journalistes passés à tabac et même arrêtés tandis qu’internet et le téléphone ne fonctionnent que selon le bon vouloir du pouvoir.