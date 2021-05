Berne - Nouvelles rames du BLS entre Berne et Neuchâtel

Petit à petit, l’entreprise ferroviaire BLS remplace les trains VU III et RBDe vieillissants les nouvelles rames automotrices à un étage et plancher surbaissé de Stadler Rail. Le MIKA, en allemand «moderner, innovativer, kompakter Allroundzug», sera complètement opérationnel à la fin 2024. Le BLS a investi environ 650 millions de francs dans l’achat de 58 compositions.

Agencement moderne

Une grande attention a été accordée au confort lors du développement: outre des fenêtres panoramiques, un intérieur lumineux et des sièges plus larges, le nouveau train RegioExpress se distingue par son espace bistrot avec distributeurs de snacks et de café. Chaque siège ou presque dispose de sa propre prise et la réception des téléphones portables est améliorée grâce à un vitrage spécial. Les espaces «multifonctions» accueillent bagages, poussettes, skis et vélos. Les prises de courant des emplacements à vélo permettent de recharger les vélos électriques pendant les trajets. Des postes d’appel d’urgence et la vidéosurveillance assurent la sécurité. Lors d’une présentation à la presse, la «Berner Zeitung» déplorait l’absence de wi-fi à bord.